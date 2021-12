Sau 2 tháng khản tiếng, ho nhiều, người đàn ông phát hiện ung thư hạ họng

Your browser does not support the audio element.

Khi đi khám tại Bệnh viện K, bác sĩ chẩn đoán ông Nguyễn Công H. ung thư hạ họng giai đoạn cuối, di căn thực quản, phải thực hiện ca phẫu thuật lấy khối u và tái tạo đường ăn để có thể ăn uống bình thường sau điều trị ung thư.

Anh Nguyễn Công Q. 50 tuổi, con trai bệnh nhân cho biết, chỉ trong 2 tháng, bố bị sút đến 5kg. Lúc đầu chỉ ho ít, nhưng sau càng ho nhiều, rồi khản tiếng, khó khăn trong giao tiếp, ăn uống. Tuy nhiên, dịch bệnh triền miên nên gia đình trì hoãn đi khám. Khi lên Bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ đã chuyển lên Bệnh viện K vì nghi ngờ ung thư giai đoạn muộn.