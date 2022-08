Sau 2 hit trăm triệu view, Only C bắt tay em trai trong dự án ballad thứ ba

Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, là em trai của Only C. Màn kết hợp của hai anh em nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được Only C chia sẻ “thay mặt anh em nói lên những nỗi niềm đáng thương của phái mạnh".

Only C cũng “nhá hàng" một phần giai điệu sâu sắc và hai câu hát: “Có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau. Ừ thì đúng hết chỉ khác một điều, chúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôi".