Sau 16 ngày nhập viện, nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini vẫn hôn mê

Ngày 28/9, trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Tấn - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, sức khỏe bệnh nhân N.V. C. - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch.

Theo bác sĩ Tấn, Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian để điều trị cho bênh nhân. Hiện tại, anh C. đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải thở máy, chưa tỉnh vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy.