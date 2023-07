Sau 16 năm, đã đến lúc 'tái sinh' máy bay B727 bị bỏ rơi ở Nội Bài?

Khi Bộ GTVT trả lời như vậy, ông Kiệm tiếp tục đề nghị giao lại tài sản cho Cục Hàng không, sau đó Cục Hàng không giao lại cho cảng vụ quản lý và cho phép sân bay sử dụng làm mô hình diễn tập khi cần.

"Các thành viên dự họp không thống nhất được phương án, cuộc họp phải giải tán", ông Kiệm nhớ lại.

Trong 16 năm, đơn vị quản lý sân bay Nội Bài - dù chưa một lần được nhận bàn giao chiếc máy bay - vẫn phải cắt cử nhân viên an ninh bảo vệ nó như một phần tài sản quốc gia, phòng ngừa cháy nổ và ngăn người lạ đột nhập vào bên trong.

"Thi thoảng, lũ chim lại rúc vào trong các động cơ phản lực để làm tổ, gây phiền toái cho việc xua đuổi động vật ngoại lai khỏi sân bay", ông Kiệm chia sẻ.

Cũng trong giai đoạn này, hàng không tư nhân nở rộ. Số lượng chuyến bay tăng mạnh. Bãi đỗ của sân bay trở lên chật trội khiến cho các lãnh đạo Nội Bài ngày càng "nhức mắt" với chiếc máy bay đang chiếm mất một slot đỗ.

Ông Kiệm cho biết chiếc B727 từng được kéo sang khu vực quân sự phía bắc sân bay để cho rộng chỗ. Tuy nhiên, phía đơn vị không quân phàn nàn, máy bay lại được kéo về đường lăn S1A.

"Chúng tôi chỉ muốn kéo máy bay ra càng xa đường băng càng tốt, vì nằm gần sẽ ảnh hưởng đến tĩnh không của đường cất hạ cánh, hoặc có thể ảnh hưởng đến hệ thống radar của các máy bay đang hoạt động", nguyên lãnh đạo sân bay chia sẻ.

Năm 2018, chiếc máy bay được kéo từ đường lăn S1A ra bãi cỏ ở rìa phía đông của sân bay cách đó 150m, chính thức rời khỏi phạm vi sân đỗ Nội Bài. Cũng từ năm này, sân bay ngừng tính phí đỗ máy bay. Khi đó, khoản phí lũy kế trong 11 năm đã lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm nằm im lìm, tới năm 2019, chiếc Boeing 727-200 bị bỏ rơi tại Nội Bài lại nổi tiếng khắp mặt báo. Bắt đầu xuất hiện những ý tưởng kỳ lạ về việc "đổi chác" chiếc máy bay này.

Một doanh nghiệp đã đề xuất với Cục Hàng không về việc đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay Boeing 727-200. Số hàng hóa quy đổi trị giá 3 tỷ đồng.

Một trung tâm dưỡng lão cũng gửi kiến nghị đổi chiếc máy bay lấy 3 suất dưỡng lão trong vòng 12 năm, tương đương 3,8 tỷ đồng. Họ mong muốn lấy chiếc máy bay về để "các cụ tại trung tâm có cơ hội trải nghiệm ngồi máy bay".

Bên cạnh những đề xuất có phần kỳ lạ, Cục Hàng không cũng ghi nhận nguyện vọng của các đơn vị Nhà nước như Bộ Công an đề nghị sử dụng máy bay làm phương tiện diễn tập chống khủng bố; ACV xin sử dụng máy bay cho công tác diễn tập an ninh, an toàn tại Nội Bài; Học viện Hàng không Việt Nam xin máy bay làm giáo cụ học tập, thực hành.

Tuy nhiên, các đề xuất nêu trên hoặc bị Cục Hàng không từ chối, hoặc không có ý kiến phản hồi vì thiếu cơ sở.

Phó Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết sân bay Nội Bài đã tiếp một số đoàn công tác đến khảo sát chiếc máy bay nhưng sau đó họ đều bỏ cuộc do chi phí tháo dỡ, vận chuyển theo tính toán là quá lớn, lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Cục Hàng không phải xử lý dứt điểm chiếc B727-200 nằm tại Nội Bài theo hướng chỉ đạo trước đó của lãnh đạo Chính phủ. Cụ thể, Cục phải tiến hành bán đấu giá hoặc giao lại tài sản theo đúng quy định.