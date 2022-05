Sau 1 thập kỉ, cùng 1 bản hit, Lệ Quyên của ngày nay thế nào?

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, tại thời điểm năm 2012, Lệ Quyên thể hiện Giấc Mơ Có Thật đầy chất tự sự và kỹ thuật xử lý điêu luyện.

10 năm sau, nữ ca sĩ vẫn hát chất giọng cực ngọt khiến người nghe tan chảy. Nhưng khi nghe Lệ Quyên hát, người ta cảm nhận được sự từng trải, chạm vào cảm xúc mạnh hơn.

Cũng trong suốt chừng ấy năm, có rất nhiều phiên bản được làm mới, nhiều ca sĩ cover nhưng tất cả đều thừa nhận không ai có thể "làm lại" Lệ Quyên với Giấc Mơ Có Thật.