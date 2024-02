Sát Tết, độ ẩm tăng cao, nhà nồm chảy nước, phải dọn thế nào?

4. Sử dụng các vật liệu hút ẩm



Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều loại máy hút ẩm xuất hiện, đa dạng cả về nguồn gốc lẫn mẫu mã. Nếu có điều kiện, đừng ngần ngại mua loại máy này về sử dụng bởi chúng sẽ là trợ thủ đắc lực trong những ngày nồm ẩm, giúp ngôi nhà của bạn được khô thoáng, sạch sẽ.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy nhiều vật liệu hút ẩm khác như than, vôi, báo cũ hay khăn khô,… Các vật liệu này đều có giá thành không cao mà lại dễ dàng sử dụng. Bạn có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng, dưới gầm ghế... để hỗ trợ hút ẩm. Lưu ý, chỉ để than củi khô, tuyệt đối không đốt.

5. Chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng bằng nước nóng



Nếu nhà bạn sử dụng đũa, muôi bằng tre, gỗ thì hãy lưu ý thật kĩ vì nó rất dễ bị mốc trong nhưng ngày ẩm. Nếu không biết khử khuẩn đúng cách, những đồ dùng này có thể gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Sau khi rửa bát đĩa, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô, ráo đảm bảo vệ sinh.

Tốt nhất, hãy sử dụng máy sấy bát đũa để làm khô và diệt khuẩn, khử trùng sạch sẽ.