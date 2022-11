Sạt lở làm sập tường nhà, hai mẹ con bị thương nặng

Ông Nguyễn Đại Dương - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân cho biết, khu vực này có 5 hộ bị ảnh hưởng và khả năng cao là 2 hộ bị tác động trực tiếp.

"Địa phương đã vận động 2 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở tới vị trí an toàn hơn và cắt cử lực lượng túc trực 100% ở khu vực này" - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân nói.

Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các xã An Hiệp, An Định của huyện Tuy An. Một số tuyến giao thông liên huyện từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân, từ Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu cũng bị ngập sâu.