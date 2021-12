Sạt lở hàng trăm tấn đất đá, người dân hốt hoảng bỏ nhà chạy thoát thân

Your browser does not support the audio element.

Hai ngày sau vụ lở đất, ông Phạm Văn Á (thôn Xà Râu, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Á nhớ lại, trưa 29/11, cả nhà ông đang ăn cơm thì nghe đất lở ầm ầm. Nhìn ra phía sau nhà, một vạt đất lớn với cây cối đã sạt trượt xuống dòng suối cuồn cuộn nước lũ bên dưới. Gia đình ông Á hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

"Nghe tiếng ầm rất lớn, rồi tiếng cây cối gãy nhìn ra mới biết sạt lở đất. May mà nhà còn cách xa điểm sạt lở nên không sao. Chỗ này mà mưa nữa thì nhà tôi và một số hộ dân khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng", ông Á cho biết.