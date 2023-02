Sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa vì mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm tự tử bất thành

Theo điều tra ban đầu, nghi can L. và chị Tr. có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 1/2, L. chạy xe máy đến nhà chị Tr. để nói chuyện. Mâu thuẫn xảy ra, nghi can dùng áo siết cổ khiến chủ tiệm tạp hóa tử vong.

Làm việc với công an, L. khai sát hại chị Tr. khi níu kéo tình cảm không thành. Sau khi gây án, L. chạy về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử nhưng không chết. Sau đó, nghi can đến cơ quan công an đầu thú và được đưa đến bệnh viện để điều trị.