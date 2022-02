Sắp xử vụ cháy chung cư ở Sài Gòn khiến 13 người chết, 60 người bị thương

Trước đó, do khúc mắc về các khoản thiệt hại trong vụ cháy, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can để giám định thiệt hại. Đến tháng 2/2021, Công an TP.HCM đã phục hồi điều tra vụ án và bị can.

Theo truy tố, khoảng 1h15 ngày 23/3/2018, xuất phát từ sự cố dây dẫn điện của một xe máy chập điện trong hầm xe lô A của chung cư gây cháy xe, sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội . Gần 10 phút sau, hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt, sau đó lửa bùng lên dữ dội, cháy lan gây thiệt hại về xe trong hầm. Khói, khí nóng, khí độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư.

Tuy nhiên, hệ thống báo cháy đã không báo cháy, chữa cháy tự động đã khiến 13 cư dân tử vong và 60 người khác bị thương.