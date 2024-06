Sắp xét xử vụ nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ công tác tư tưởng đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, nhất là xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ chủ chốt, cấp cao thời gian qua.

Qua đó, thành phố kịp thời định hướng tư tưởng dư luận, tạo thống nhất, đồng thuận trong xã hội với chủ trương quyết tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

"Thời gian qua, Tòa án Nhân dân TPHCM cùng các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử các vụ án lớn, được dư luận quan tâm như vụ Trương Mỹ Lan. Việc tổ chức, triển khai nội dung này đạt hiệu quả cao cùng sự đồng thuận trong nhân dân. Tới đây, thành phố tiếp tục xét xử các vụ án lớn khác như vụ việc sai phạm liên quan các trung tâm đăng kiểm, vụ các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy", Phó bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Trước đó, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, tính riêng vụ án các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, lực lượng công an đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng.

Bước đầu, Công an TPHCM đã chứng minh được các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng.