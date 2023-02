Sắp xét xử 2 cựu cán bộ công an 'đạo diễn' vụ cướp 37 tỷ đồng tiền ảo

Các bị cáo tham gia vào vụ cướp tiền ảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 14/3, do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm Chủ tọa.

Tài và Hoàng đã rủ rê, thuê các bị can khác tìm chỗ ở, cài định vị lên ô tô của Nguyên và lên kế hoạch tiếp cận nạn nhân.

Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng tổ chức cùng đồng bọn sử dụng ô tô tạo vụ va chạm, chặn ô tô của Nguyên lại tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa Nguyên và vợ con để chiếm đoạt nhiều loại tiền điện tử.

Theo trị giá giao dịch tại sàn Binance tại thời điểm 15h ngày 17/5/2020, số tiền điện tử của Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Ngày 23/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can và tạm giam 16 bị can liên quan trong vụ án.

Trong vụ án, có 2 cựu cán bộ công an cùng bị truy tố về tội cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn.