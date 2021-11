Sắp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Your browser does not support the audio element.

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gọi tắt là cơ sở dữ liệu) do Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng, quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố.