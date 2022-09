Sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định: Thay Tổ trưởng Tổ công tác điều tra?

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định - đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp hôm 15/9.

Nhà thầu thuê đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và thi công công trình

Ngày 18/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định - cho biết, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình; trưng cầu về trình tự thủ tục về thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công.

"Chúng tôi sẽ căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và giám định mẫu bê tông sau vụ sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương nặng tại KCN Nhơn Hòa để xem xét truy trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể, các cá nhân trong việc giám sát, thi công, nghiệm thu đối với bức tường xảy ra sự cố", ông Nguyên nói.

Đại tá Nguyên thông tin, bức tường cao 15,2m và dài 38m. Hiện, đơn vị nhà thầu vẫn ở TP.HCM chưa ra Bình Định để làm việc. Đơn vị nhà thầu này thuê lại một đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và tự thi công công trình.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, nếu kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân sập tường là do sự cẩu thả, vô ý của Công ty Savvy Seafood Việt Nam hoặc do nhà thầu công trình thì ngoài việc bị xử lý hình sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan còn phải tiến hành bồi thường cho các nạn nhân.