Sắp ra mắt ứng dụng di động giúp người dân an toàn hơn trên không gian mạng

Trao đổi tại tọa đàm cấp cao Lãnh đạo CNTT và an toàn thông tin với chủ đề “Nâng cao năng lực ứng phó thách thức an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới” hồi trung tuần tháng 9, đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ ra rằng, một rào cản lớn với chuyển đổi số tại Việt Nam chính là niềm tin số. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất với những người làm an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn này là củng cố, tạo lập niềm tin số cho xã hội khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Việc khai trương ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động dành cho người dân tại sự kiện Vietnam Security Summit 2021 sẽ là hoạt động tiếp theo của Bộ TT&TT phối hợp cùng các doanh nghiệp nhằm từng bước tạo dựng niềm tin số cho người dùng khi hoạt động trên không gian mạng.