Sắp mở lại 3 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Hoà Bình

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến cuối ngày 30/1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động và 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động.

Trong đó có 29 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm, đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139/2028/NĐ-CP.