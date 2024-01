Sắp đưa đi hỏa thiêu, thi thể bị công an giữ khám nghiệm vì nghi ngờ án mạng

Ngay trong đêm 27/1, lực lượng chức năng gồm: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết, Công an phường Hưng Long và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình ông T. cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 26/1. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra người nhà đã không trình báo với cơ quan chức năng. Theo kế hoạch của gia đình, sáng nay 28/1, người nhà sẽ đưa thi thể ông T. đi hỏa thiêu.