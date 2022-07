Sắp diễn ra ngày hội vinh danh nghề truyền thống phố cổ Hội An

Với thông điệp tôn vinh giá trị văn hóa nghề truyền thống, sáng tạo để hướng tới tương lai, "Nét hoa Nghề Hội An" là dịp để giới thiệu các nghề, làng nghề tại Hội An; tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công; bảo tồn, sáng tạo và phát huy những giá trị truyền thống vào sự phát triển du lịch "ngành công nghiệp không khói" tại đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới.