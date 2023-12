Sắp diễn ra cuộc thi tìm kiếm nhân sự đánh giá an toàn thông tin tương lai

Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và khuyến khích sự phát triển của đội ngũ nhân lực trẻ đam mê lĩnh vực này. Đặc biệt, cuộc thi được nhận định là sự khởi đầu trong hành trang trở thành những chuyên gia đánh giá an toàn thông tin Penetration-Tester tương lai, đồng thời là ‘đấu trường’ quan trọng mà mọi sinh viên an toàn thông tin đều mong muốn được thử sức trước khi bắt đầu theo đuổi ước mơ làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi ‘CSTV Capture The Flag 2023’ không chỉ là sân chơi kiến thức cho các sinh viên, mà còn là cơ hội tuyệt vời để thể hiện kỹ năng, kiến thức và cả sự sáng tạo của các bạn trong việc giải quyết các thách thức về an ninh mạng.

Theo thể lệ, trong 8 giờ diễn ra cuộc thi, các đội sinh viên an toàn thông tin sẽ được trải nghiệm việc vượt qua những thách thức an ninh mạng từ dễ đến rất khó. Bên cạnh đó, tham gia cuộc thi này, các đội sinh viên còn được kết nối với các chuyên gia an toàn thông tin hàng đầu và giành được những giải thưởng hấp dẫn.

Bên cạnh nhóm thành viên xây dựng đề thi là các chuyên gia an toàn thông tin mạng, Ban tổ chức của Làng Công nghệ an toàn không gian mạng cũng dành nhiều cơ hội được giao lưu, trao đổi và học tập dành cho các sinh viên sau khi tham gia cuộc thi ‘CSTV Capture The Flag 2023’ như cơ hội được làm việc, thực tập tại một trong những công ty hàng đầu về an toàn thông tin mạng như VSEC, NESSAR Việt Nam… hay cơ hội đồng hành cùng CyberKid Vietnam, thành viên của Liên minh các tổ chức xã hội về Internet.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tổ chức, tham gia các cuộc thi an toàn thông tin mạng quốc tế cho sinh viên, nhân sự làm an toàn thông tin của Việt Nam sẽ góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quốc gia, phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng toàn quốc.

Để phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng quốc gia, liên tục trong 2 giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 – 2025, Bộ TT&TT tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Đề án ‘Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025’ đã xác định rõ quan điểm “Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU”.