Sắp đến mùa tựu trường, trẻ 5 đến dưới 12 tuổi có cần phải tiêm vắc xin phòng Covid-19?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều quận huyện của Hà Nội đã đạt được hơn 60% các mũi tiêm, nhất là mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.



Chia sẻ với phóng viên, PGĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, Hà Nội có trên 1 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thành phố đang đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 8 sẽ có ít nhất trên 70% trẻ trong nhóm tuổi từ 5-12 tuổi được tiêm mũi 1.



Theo ông Tuấn trên cơ sở mũi 1 đó thì mũi 2 sẽ được tiêm theo đúng tốc độ kế hoạch đặt ra.



Theo ghi nhận tại các quận huyện thực hiện Công điện 03 của UBND TP về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 để đạt được mục tiêu trên, trong những ngày qua nhiều quận, huyện đã phát động chiến dịch, đẩy mạnh rà soát, đôn đốc các trường học vận động phụ huynh học sinh đưa con, em đi tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19.



Tính đến ngày 9/8 quận đã triển khai 50 đợt tiêm vắc xin Covid-19, tổng số mũi đã tiêm từ đầu chiến dịch 577.223. Kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi với số mũi đã tiêm là 7.149, đối với trẻ 12-14 tuổi đã tiêm mũi 3 là 1.956 trẻ.

Tại huyện Chương Mỹ, theo tổng hợp của Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ, đến ngày 10/8 tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 99,1% và tiêm mũi 3 đạt hơn 6.800 trẻ.



Với lứa tuổi 5 đến dưới 12, từ ngày 5 đến 8/8, toàn huyện đã tiêm được 15.322 liều vắc xin Pfizer. Trong đó tiêm mũi 1 là 8.216 trẻ và tiêm mũi 2 là 7.106 trẻ. Đưa tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 đạt 90% trong tổng số hơn 45.000 trẻ trong độ tuổi. Tỷ lệ trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 2 là hơn 17.000 trẻ.



Tương tự, quận Ba Đình cũng phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Quận đặt mục tiêu tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.



Được biết trong thời gian qua, quận Ba Đình đã triển khai tổ chức 75 đợt tiêm, lũy tích tiêm chủng vắc xin tại địa bàn đạt 563.717 mũi. Trong đó, trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đạt 7.937 mũi…



Cũng giống như các địa phương khác, huyện Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin.



Tính đến ngày 11/8, huyện đã tổ chức 60 đợt tiêm chủng với trên 479.410 mũi được tiêm. Trong đó, đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm được hơn 21.000 mũi 1, đạt 83,4%; 12.878 trẻ tiêm mũi 2, đạt 51%; Trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 100%; mũi 2 đạt 99,9%, mũi 3 đạt 28,8%.



Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19, các quận, huyện đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.



Đơn cử như quận Bắc Từ Liêm, trong chiến dịch tăng tốc tiêm chủng lần này, tất cả phường đều giao nhiệm vụ thành lập các tổ cán bộ hội "đi từng nhà, rà từng đối tượng".



Vận động người dân đi tiêm mũi 4, tuyên truyền để các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm. Thông tin cho người dân biết về thời gian và điểm tiêm để người dân đi tiêm kịp thời.



Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nhóm zalo, quận cũng vận động các tổ Covid-19 cộng đồng đi từng nhà, rà soát những trẻ chưa tiêm, tiếp tục vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm.



Đối với quận Cầu Giấy, TTYT quận đã phối hợp phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học đóng trên địa bàn. Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu tất cả các giáo viên phải tiêm đủ 4 mũi vắc-xin Covid-19 trước khi vào năm học mới.



Đồng thời, triển khai mạnh đến các nhà trường về việc tiêm vắc xin Covid-19 đặc biệt ở lứa tuổi 5 đến dưới 12 tuổi tới các bậc cha mẹ học sinh để các con có môi trường học an toàn.



Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh, năm học mới đang đến gần, để bước vào năm học mới an toàn trong phòng dịch mọi người cần phải tiêm đủ hai mũi vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.



Các trường học cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và vận động để bậc phụ huynh đưa trẻ đủ điều kiện đi tiêm chủng.