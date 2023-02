Sắp đến kỳ thi đại học mà con trai cứ "cắm mặt" vào điện thoại, mẹ chỉ nói đúng 1 câu mà cuộc đời con... sang trang mới

Tất nhiên, không phải cách làm của mẹ Vương Dĩnh sẽ phù hợp cho tất cả mọi gia đình, nhưng trong tình cảnh lúc đó, càng cấm có thể càng khiến con chán học, chống đối. Với mẹ Vương Dĩnh mà nói, đây là hướng giải quyết khá thông minh.

Ngạn ngữ Mỹ có câu: "All work and no play makes Jack a dull boy" - "Làm việc có giờ, chơi có lúc". Ý muốn nói rằng việc nghỉ ngơi và giải trí thỏa đáng cũng quan trọng không kém việc nỗ lực tích cực làm việc. Đối với trẻ, "chơi" là sự thể hiện bản chất và phản ánh chân thực thế giới tư duy. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh xã hội và môi trường giáo dục ngày nay, việc học được cha mẹ đặt lên hàng đầu mà bỏ quên quyền được chơi của trẻ.

Nhiều trẻ vì thế còn chống đối trước áp lực quá lớn của cha mẹ, sinh ra chán học. Một khi tình huống như vậy xảy ra, nếu cha mẹ không có biện pháp đúng đắn mà can thiệp kiểu áp đặt hoặc lơ là cho qua, con cái chắc chắn sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Khi con chán học, có 3 "vũ khí lợi hại" được các chuyên gia gợi ý, sẽ giúp cha mẹ giải quyết tình trạng này:

1. Giao tiếp hiệu quả trên cơ sở tôn trọng trẻ