Sắp đấu giá khu 'tứ giác vàng' ở Vũng Tàu, giá dự kiến không dưới 2.300 tỷ đồng

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu đất Cụm 5 và tài sản trên đất nói trên được hình thành từ các cơ sở nhà, đất thu hồi, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trên khu đất này có trụ sở Nhà Thiếu nhi tỉnh; trụ sở làm việc của Công ty TNHH Hương Phong; các tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính điều chuyển như: Trụ sở Công an tỉnh, cây xăng Công an tỉnh và trụ sở Công an TP.Vũng Tàu. Trong đó, Công ty TNHH Hương Phong là doanh nghiệp kinh tế Đảng do Văn phòng Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý.