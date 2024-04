Sắp có kỷ lục về số lượng món ăn kèm bánh mì

Hoạt động nổi bật của Lễ hội năm nay là không gian của 150 đầu bếp công diễn, nơi mà kỷ lục về số lượng món ăn kèm bánh mì sẽ được thiết lập. Các món ăn này sẽ đại diện cho sự đa dạng và sự phong phú của ẩm thực đặc trưng từ các địa phương khắp cả nước, tạo nên sự độc đáo và hấp dẫn của bánh mì Việt Nam. Khách tham quan cũng có cơ hội tham gia vào quy trình làm bánh mì và thưởng thức bánh mì tại lò.

Đại diện ban tổ chức cho biết, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, được Sở An toàn thực phẩm phối hợp triển khai và giám sát chặt chẽ. Vấn đề an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối từ các cơ quan chức năng phòng cháy chữa cháy, y tế đều được quan tâm, chuẩn bị chu đáo.

Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động quảng diễn hấp dẫn sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo và thú vị cho khách tham quan. Dự kiến, lễ hội sẽ đón khoảng 100,000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm, tạo nên một không khí sôi động và hào hứng cho cộng đồng.