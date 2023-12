Sắp có kết quả xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng cao ốc hai bên đường Lê Văn Lương

Hồi tháng 5/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong xây dựng công trình trên tuyến Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Cụ thể UBND TP Hà Nội và cơ quan chuyên môn đã nhiều lần điều chỉnh đồ án hoặc điều chỉnh cục bộ chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật cho từng dự án theo xu hướng chuyển đổi công năng thành nhà ở, tăng tầng cao, thêm diện tích sàn, có dự án tăng từ 5 thành 30 tầng. Việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tăng dân số, chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo quy chuẩn xây dựng, thiếu đất cho trường học, cây xanh.

Theo Kết luận Thanh tra số 39, qua thanh tra, đã phát hiện 19 dự án, công trình và 1 khu nhà ở thấp tầng tồn tại vi phạm. Trong đó, riêng quận Thanh Xuân có 16 dự án và công trình nhà thấp tầng bị nêu tên gồm: Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Cổ phần Thành An – Công ty TNHH MTV là chủ đầu tư; Dự án Bãi đỗ xe, trạm cung cấp nhiên liệu, cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng do Công ty TNHH Du lịch và thương mại sông Hồng làm chủ đầu tư; Dự án Bãi đỗ xe và khu dịch vụ của Công ty TNHH Phương Đông; Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán tại ô đất 3.7-CC của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; Trường mầm non công lập tại ô đất 3.10-NO phường Nhân Chính của UBND quận Thanh Xuân;