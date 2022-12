Sắp có đường bay thẳng TP.HCM - Jakarta

Hai bên cũng nhất trí tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và tăng cường các chuyến bay.

Theo Chủ tịch nước, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, tăng cường kết nối giao lưu nhân dân giữa địa phương và doanh nghiệp.

Hai bên cũng đã trao đổi về những phương hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn của ASEAN, Liên Hiệp Quốc, đồng thời chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

"Tôi và Ngài Tổng thống nhất trí phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trường chung của ASEAN về biển Đông; đảm bảo hòa bình, an toàn, an ninh tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở Luật pháp Quốc tế và UNCLOS 1982", Chủ tịch nước nêu.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam cam kết ủng hộ mạnh mẽ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023. Cuối phần thông báo, ông bày tỏ mong muốn đón Tổng thống Joko Widodo và phu nhân sớm thăm Việt Nam.