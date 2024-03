Sắp có câu trả lời cho độ hot của Sơn Tùng M-TP

Hai năm qua, Sơn Tùng không có sản phẩm gây sốt. There’s No One At All của nam ca sĩ bị gỡ khỏi YouTube. Making My Way hút 40 triệu lượt xem sau gần một năm, không phải là một bản siêu hit như kỳ vọng.

Trên mặt trận DSP (các nền tảng nhạc số), Sơn Tùng thất thế trước đà vươn lên mạnh mẽ của MCK, Wren Evans, Tlinh, Grey D và nhiều nghệ sĩ gen Z khác.

Sơn Tùng liệu có thật sự tạo nên một dự án âm nhạc thành công bằng chính nội lực tự nhiên, không cần tác động quá sâu ở bước quảng bá và bỏ qua yếu tố cộng hưởng bằng sự hỗ trợ của đồng nghiệp?

Giọng ca Hãy trao cho anh đã cố làm điều đó với There’s No One At All và Making My Way. Nhưng There’s No One At All bị gỡ trước khi gây sốt, còn Making My Way không có MV, nên chưa thể kiểm chứng.

Sản phẩm Chúng ta của tương lai sẽ là câu trả lời cho việc vị thế của Sơn Tùng hiện tại có thể làm được những gì. Lần này, Tùng trở lại hát tiếng Việt và tung MV với nhiều tình tiết hứa hẹn gây chú ý.

Cạnh tranh cùng Bích Phương với nhiều tiềm lực khó lường cùng Suboi, Đen Vâu cũng là dịp thích hợp để kiểm chứng Sơn Tùng của đầu năm 2024 liệu có còn gây sốt.

Theo Tiền Phong