Sắp bị đưa sang Campuchia, 5 thanh thiếu niên kịp thời bỏ trốn

Đi cùng với P. và B. còn có thêm 3 người khác cũng tầm tuổi thanh thiếu niên. Trong khi nghỉ lại ở khách sạn, cả nhóm được người dân địa phương cảnh báo và cho biết một số trường hợp đã bị lừa khi qua làm việc ở Campuchia. Cả 5 người lập tức bàn bạc tìm cách bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, cả nhóm lạc mất nhau. Sau đó, P. và B. không liên lạc được với 3 người đi cùng nên đến công an nhờ giúp đỡ.

Công an xã Phước Thạnh phối hợp cùng Đội An ninh Công an huyện Gò Dầu điều tra và xác định nhóm của P. và B. có dấu hiệu bị lừa sang Campuchia.

Công an đã liên lạc với gia đình và hỗ trợ đưa 2 em về địa phương an toàn. Hiện lực lượng công an vẫn đang tìm 3 thanh thiếu niên còn lại để hỗ trợ.