Sao 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong bất ngờ kết hôn

Ngày 27/2, Kim Hyun Joong xác nhận tin sắp kết hôn trong một buổi biểu diễn online mang tên 'What I want to say'. Anh trực tiếp thông báo việc đính hôn cho người hâm mộ tham gia buổi hòa nhạc: "Tôi quyết định dành phần đời còn lại bên người đã ở cạnh, cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn".