Sao Việt xem hô tên Miss Grand Vietnam: Người cười, kẻ hãi

Tối 28/9, bán kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - chính thức diễn ra.

Mặc dù khâu tổ chức rất hoành tráng, song đêm thi vẫn gây ra một số tranh cãi trên mạng xã hội, trong đó có phần hô tên và tỉnh thành của các thí sinh.

Theo đó, không ít người đẹp gào thét, hét lên khi giới thiệu bản thân, hoặc bẻ giọng, bẻ câu từ, có những động tác hài hước... để gây ấn tượng.



Nguyễn Tâm Như, Võ Thị Thương - 2 trong số những thí sinh có màn hô tên gây cười.

Dàn mỹ nhân hô tên tại bán kết Miss Grand Vietnam 2022 (Nguồn: Thế Giới Hoa Hậu).

Vẫn biết hô tên theo phong cách phóng khoáng, có phần "lố lố, hài hài" là "đặc sản" của Miss Grand Thailand, Miss Grand International, song việc Miss Grand Vietnam lần đầu được tổ chức và có phần này vẫn khiến nhiều người "chưa quen cho lắm".