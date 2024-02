Sao Việt và những kiêng kỵ bất di bất dịch ngày Tết

Thúy Ngân cho hay cô tránh va chạm, gạt chuyện buồn sang một bên và lúc nào cũng giữ tinh thần của mình tươi vui, thoải mái. 'Bản thân mình phải thật vui vẻ thì may mắn tự khắc đến', cô nói.



Khánh My không quét nhà, đổ rác, giặt đồ đầu năm. Theo quan niệm người xưa, quét nhà, đổ rác ngày đầu năm sẽ đuổi Thần Tài ra khỏi nhà, từ đó tiền tài không thể tới với gia đình. Hoặc nếu quét nhà, rác cũng phải để ở một góc nhà, không được hốt rác đổ đi. Trong khi đó, theo dân gian, hai ngày đầu năm là ngày sinh Thủy thần. Do đó, kiêng giặt quần áo sẽ giúp tránh mạo phạm thần thánh, dẫn đến xui xẻo.



Người đẹp Cẩm Đan cho biết gia đình cô từ lâu kiêng không cho nước và lửa ngày đầu năm. Cô giải thích nước là một trong những nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ, tượng trưng cho sự sinh sôi. Hình ảnh nước đầy ắp tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, mát lành. Trong khi đó, lửa có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Nếu cho người khác lửa, nước nghĩa là đang cho đi may mắn của chính mình.



Quỳnh Hoa cho biết cô không may vá, kiêng làm vỡ gương, chén, dĩa ngày Tết. Siêu mẫu tuổi Dần cho biết việc may vá trong năm mới được cho là khiến gia chủ vất vả, khổ sở, cả năm phải chịu cảnh hụt trước thiếu sau, 'giật gấu vá vai'. Trong khi đó, chén dĩa là những vật dễ vỡ, dân gian quan niệm nếu làm đổ, vỡ vào đầu năm sẽ không đem lại điềm lành. Từ 'vỡ', 'bể' theo Quỳnh Hoa dễ tạo sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình.