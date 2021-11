Sao Việt và hiện tượng 'cằm đung đưa'

Chẳng riêng Hiền Hồ, tĩnh cũ của cô - Soobin Hoàng Sơn cũng xuất hiện trước công chúng với phần cằm dài ra và lệch qua một bên, khác hẳn chiếc cằm tròn baby xưa cũ



Đứng trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nam nhân còn tự tay véo cằm để chứng minh nhan sắc thật. Trớ trêu thay, ngay sau đó, fanpage của một thẩm mỹ viện đã đăng hình ảnh được cho là Hoàng Sơn trước và sau khi độn cằm



Gương mặt cha sinh mẹ đẻ của Thuỷ Tiên vốn dĩ tròn trịa nhưng có vẻ cô quyết định thay đổi nét bẩm sinh này bằng biện pháp nhân tạo. Chẳng thế mà có lần người ta thấy phần cằm cô nhô ra theo hình thù kỳ lạ