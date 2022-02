Sao Việt tuổi Dần: Người lận đận hôn nhân, người lấy chồng siêu giàu

Sinh năm 1962, nghệ sĩ Quốc Khánh nổi tiếng với vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm của VTV. Là một trong những đàn anh của làng hài phía Bắc nhưng ngoài các vai diễn hài, Quốc Khánh còn có dấu ấn nhất định trong lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim như Ghen, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ.

Tuy năng nổ trong sự nghiệp nhưng đời tư của diễn viên Quốc Khánh khá kín tiếng. Ở tuổi 60, nghệ sĩ Quốc Khánh vẫn độc thân, sống cuộc sống vui vẻ, bình an bên người thân và bạn bè. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ các hình ảnh khi làm việc cùng các đồng nghiệp.

NSƯT Quang Tèo (Tiến Quang) là một cái tên có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực hài kịch, truyền hình với những vai diễn hài, chủ yếu trong hình ảnh người nông dân chân đất, cù lần, dí dỏm. Ít ai biết, Quang Tèo là một sĩ quan quân đội, mang quân hàm Thượng tá. Trong hơn 30 năm sự nghiệp, Quang Tèo bắt đầu nghiệp diễn trong vai trò của một nghệ sĩ chèo, sau đó chuyển sang công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội từ năm 1986 đến khi về hưu tháng 6/2015. Vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất của nam nghệ sĩ là vai ông Sự trong loạt phim hài Đại gia chân đất vào dịp tết mỗi năm.