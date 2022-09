Sao Việt phản đối 'phụ nữ thích 6 xe hơn 6 múi' của shark Bình

Your browser does not support the video tag.

Bản rap vui của Shark Bình trở thành chủ đề gây tranh cãi: Phụ nữ sẽ thích chàng trai có 6 múi hay 6 xe hơn?

Không chỉ khiến cư dân mạng chia phe tranh cãi mà không ít người nổi tiếng cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Người mẫu Hà Anh phân tích rõ ràng câu nói này và chỉ ra việc shark Bình muốn cổ vũ mọi người nên làm lụng chăm chỉ để có tương lai là đúng, nhưng không nên hạ thấp tầm quan trọng của việc tập thể thao cho cơ thể khỏe mạnh dẻo dai.