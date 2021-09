Sao Việt phá tướng sau sinh: Hòa Minzy chưa 'thảm' bằng mỹ nhân này

41 phút trước Phim ảnh

Sự kiện Tudum toàn cầu diễn ra tối 25/9 đã đem đến nhiều thông tin thú vị, các hình ảnh đầu tiên, các video trailer và teaser đầu tiên của các series Netflix như Cậu bé mất tích (Stranger Things), Bridgerton and The Witcher, Emily in Paris…