Sao Việt múa cột: Diệu Nhi năng khiếu, Angela Phương Trinh dung tục

Mới đây, Diệu Nhi vừa chia sẻ lên trang cá nhân cảm nhận về buổi tập múa cột đầu tiên. Có thể thấy nữ diễn viên rất có năng khiếu khi chỉ trong 1 buổi đã có thể xoay khá trơn tru và uyển chuyển. Tuy nhiên, bạn gái của Anh Tú Atus lại gặp vấn đề về...tiền đình khi cảm thấy say cột và "đáp xuống không khác gì đi xe đò Nam Bắc".

Your browser does not support the video tag.

Diệu Nhi trổ tài múa cột.



Nhìn Diệu Nhi say cột, netizen không nhịn được cười.

Khiêu vũ gợi cảm là phong cách mà một số người nghĩ đến ngay khi nghe về múa cột. Những hình ảnh gợi cảm, lả lướt của người tập khiến bộ môn này đôi khi bị gắn mác khêu gợi, gợi tình...