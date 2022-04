Sao Việt khen hết nấc nhưng netizen chê thẳng MV mới của Đông Nhi

Sau 4 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Đông Nhi chính thức tung MV Đôi Mi Em Đang U Sầu vào ngày 23/4.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của MV chính là dàn cameo quỵ tụ nhiều sao đình đám của Vbiz như Noo Phước Thịnh, Hoàng Thuỳ Linh, Minh Hằng, Gil Lê, Hoa hậu Mai Phương Thuý, Khả Ngân và rapper Wowy.

MV Đôi Mi Em Đang U Sầu - Đông Nhi

Từ huyền sử Trọng Thuỷ - Mỵ Châu đã quen thuộc với bao thế hệ người Việt, Đông Nhi phát triển một phần “ngoại truyện” thú vị và ý nghĩa cho MV.

Mỵ Châu - một cô gái ngây thơ, yêu hết mình để rồi bị chính người yêu thương nhất lừa dối một cách phũ phàng trong truyền thuyết. Nhưng trong phần “ngoại truyền” lần này, Mỵ Châu của Đông Nhi đã được “hồi sinh” bởi một nữ tộc bí ẩn.