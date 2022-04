Sao Việt giấu con suốt 9 năm mới công khai, người quen chỉ vào bình luận 1 câu duy nhất mà "LỘ" luôn cách DẠY CON đáng ngưỡng mộ

Nữ diễn viên từng chia sẻ, bản thân cô và gia đình nhà nội của bé Mia không hề xảy ra rạn nứt hay xích mích, vì thế nên mọi người luôn dành cho nhau sự yêu thương và rất thân thiết.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn,Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh.

Phương Trinh Jolie là một nữ nghệ sĩ vô cùng kín tiếng về đời tư. Cũng chính vì vậy, việc nữ ca sĩ từng trải qua một mối tình và có con gái riêng đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi từ trước đến nay cô chưa một lần đề cập đến việc này trước truyền thông.

Theo Nhịp sống Việt