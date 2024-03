Sao Việt 'đu' sát Taylor Swift tại concert diễn ra ở Singapore

Phùng Khánh Linh hóa thân thành Taylor Swift. (Ảnh: TCNNV).

Lần đu idol này, Phùng Khánh Linh gây bất ngờ khi hóa thân thành hình tượng Taylor Swift trong MV "You Need To Calm Down". Nữ ca sĩ kết hợp áo lông màu hồng cùng những phụ kiện bắt mắt, xứng danh là fan cứng của Taylor Swift.

Phùng Khánh Linh lựa chọn bộ đồ siêu sao nhạc pop mặc trong MV "You need to calm down". (Ảnh: TCNNV).

Đáng yêu như Min, cô nàng in hẳn list nhạc mà Taylor Swift sẽ trình diễn trong concert để hát theo idol. Hành động của Min khiến nhiều người vừa buồn cười vừa thích thú vì sự "có tâm" của cô nàng khi đu idol.

MIN in cả list nhạc của Taylor Swift để hát theo idol. (Ảnh: TCNNV).

Cũng mê mệt Taylor Swift như nhiều nghệ sĩ Việt Khác, Thanh Thanh Huyền đã có mặt tại Singapore ít ngày để du lịch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm nhạc của Taylor Swift diễn ra vào ngày 4/3.