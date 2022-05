Sao Việt đi đám cưới: Người bị ngó lơ, người bị đuổi về

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chiến Thắng bị đuổi về khi dự đám cưới Mạc Văn Khoa.

Sau khi clip lan truyền, Chiến Thắng cũng lên tiếng xác nhận sự việc.

Nam diễn viên bày tỏ trên Dân Trí: "Khi tôi đang tấu hài dở thì một vị khách lớn tuổi bỗng dưng nói rất to, bảo tôi nói phét và đề nghị tôi rời sân khấu. Thú thực, mình đang tấu hài, đem niềm vui đến cho mọi người mà gặp tình huống này cũng rất hẫng.

Lúc đó Khoa bước lên sân khấu ngay, có lẽ em ấy lo lắng vì tình huống này. Nhưng tôi nhanh chóng 'nảy số', vì đây là đám cưới của cậu ấy, không thể để một chuyện nhỏ như vậy trở thành sự cố gây mất vui được.

Thế nên tôi đã đối đáp như trong đoạn clip đó để vừa nhắc khéo vị khách kia và cũng không gây khó xử cho Khoa cùng mọi người xung quanh. Cách xử lý của tôi đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người".



Cách ứng xử của Chiến Thắng nhận được nhiều lời khen.