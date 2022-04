Sao Việt bênh vực khi MV mới của Sơn Tùng có nguy cơ bị xóa sổ

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's No One At All.

Your browser does not support the video tag.

MV There's No One At All - Sơn Tùng M-TP

Sau khi ra mắt, MV There's No One At All gây xôn xao với hình ảnh nhân vật chính hút thuốc, đặc biệt cảnh cuối có chi tiết tự tử.

Câu chuyện mô tả một đứa trẻ mồ côi, lớn lên thiếu tình yêu thương từ gia đình, tha hóa và có nhiều biểu hiện tâm lý khác thường, nội tâm phức tạp nhưng số phận thiếu may mắn. Một kết thúc với hành vi tiêu cực - tự sát - khó có thể tạo thông điệp tích cực như mong muốn mà Sơn Tùng chia sẻ.



Nhưng hình ảnh tiêu cực trong MV của nam ca sĩ gây tranh cãi

Ngay lập tức, trên VTV24, Phó Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT Lê Quang Tự Do cho hay MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức.