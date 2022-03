Sao Thái Lan qua đời ở tuổi 26

Diễn viên Punpun Sutatta (đóng Tuổi nổi loạn), Mutmee Pimdao (nổi tiếng với Lời hồi đáp tới thiên đường), Danai Charuchinta, Plustor Pronpiphat Pattanasettanon, ca sĩ Ice Sarunyu, ... đã gửi lời chia buồn với gia đình Beam Papangkorn.

Beam Papangkorn sinh năm 1996, từng là vận động viên taekwondo và tham gia nhóm nhạc The Toys. Năm 2015, Beam ra mắt với phim Water Boyy: The Movie, Behind the Sin, Mr. Merman, Blacklist... Năm 2019, anh đóng chính trong The Stranded (Mắc kẹt).