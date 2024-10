'Sao nữ quen cả Vbiz' gây sốt khi có mặt bên 63 Anh Trai ở 2 concert cùng 1 đêm!

Nữ ca sĩ này đã tham gia cả 2 concert đình đám là Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi. Vào tối 19/10, 2 concert cực khủng của Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi đã chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện âm nhạc đình đám này đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh đó, dàn sao Việt nổi tiếng cũng lên đồ để "quậy" trong các concert như Hạnh Sino, Thúy Ngân, Hoa hậu Tiểu Vy, Phạm Quỳnh Anh, Hậu Hoàng, MisThy... Một trong những cái tên nhận được sự quan tâm không kém các nam nghệ sĩ chính là ca sĩ Hòa Minzy. Giọng ca gốc Bắc Ninh được phát hiện xuất hiện ở 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi trong tối ngày 19/10. Khả năng "chạy show mệt nghỉ" của nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến nhiều người phải ngả mũ chào thua. Dù đã là mẹ bỉm 1 con, Hòa Minzy vẫn nhiệt tình "quậy hết nấc" cùng các đồng nghiệp. Sự xuất hiện của cô trong concert còn là để ủng hộ cho các nghệ sĩ, người đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Hòa Minzy xuất hiện cả 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi trong ngày 19/10

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 luôn được biết tới với hình ảnh tràn đầy năng lượng, luôn có mặt ủng hộ và cổ vũ đồng nghiệp trong sự kiện đặc biệt Tại concert thứ 2 của Anh trai say hi, Hòa Minzy đóng vai trò là khách mời góp mặt trong ca khúc Kim phút kim giờ. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả: "Thật sự thì đứng trên một sân khấu lớn như thế này trong một concert âm nhạc thì đây là một niềm ước mơ của em. Giống như cảm xúc mình được đứng thử trong cái ước mơ của mình. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc và đặc biệt là được hát bài hát cùng với những người anh em của mình, gia đình Hoa dâm bụt. Em cảm ơn chương trình Anh trai say hi rất là nhiều cũng như tất cả mọi người đã cho Hòa xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay".

Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu concert thứ 2 của Anh trai say hi (Nguồn: Team News)

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 góp giọng trong ca khúc Kim phút kim giờ cùng với thành viên trong gia đình Hoa dâm bụt

Nhiều sao Việt khác cũng nhanh chóng lên đồ tham gia 2 concert "có 1 không 2" quy tụ 63 nam nghệ sĩ đình đám

2 sự kiện âm nhạc đình đám này đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng chục nghìn khán giả Sau những đồn đoán và sự mong đợi của người hâm mộ, chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hixác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội. Đông đảo khán giả đều đang rất mong chờ được chứng kiến tận mắt những màn trình diễn mãn nhãn, công phu từ các anh trai. Trên fanpage chính thức của chương trình đã thông báo ngày tổ chức concert thứ 2 tại Hà Nội là vào ngày 7/12. Theo dự kiến, concert thứ 3 của Anh trai say hi cũng sẽ quy tụ hàng chục ngàn khán giả tham gia. Một tin vui nữa cũng khiến cho khán giả vỡ òa khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận sẽ có đêm concert thứ 2 diễn ra ở Hà Nội. Dù BTC chưa bật mí thêm, tuy nhiên chính NSND Tự Long đã tự spoil luôn địa điểm tổ chức là SVĐ Mỹ Đình. Điều này khiến nhiều fan rất thích thú và mong chờ BTC sẽ sớm chốt thông tin về địa điểm cũng như thời gian bán vé. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc và gây ấn tượng khi có nhiều bài hát với giai điệu dân gian như Trống Cơm, Chiếc Khăn Phiêu, Đào Liễu... Trong khi concert diễn ra, NSND Tự Long cũng viral với câu nói đầy tự hào khi nhận xét về giới trẻ Việt Nam: "Giá trị truyền thống là giá trị của sự kết nối. Đừng nói người trẻ ngày nay không yêu dân tộc, không yêu truyền thống. Họ yêu nhiều lắm!". Thời điểm concert Anh trai vượt ngàn chông gai cũng là tập Chung kết 2 được lên sóng. Tập cuối của chương trình lên sóng và kết quả chung cuộc đã được hé lộ. Trong gia tộc 17 Anh Tài, Binz và SOOBIN là 2 Anh Tài toàn năng, 15 người còn lại bao gồm: Cường Seven (thủ lĩnh), Kay Trần, Jun Phạm, Tự Long, Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Rhymastic, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp. Theo Người Đưa Tin