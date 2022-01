Sao nữ Hong Kong diện váy khoe vòng một trong lễ trao giải TVB

Lý Tư Tiệp đoạt cúp vàng giải 'Người dẫn chương trình xuất sắc' sau thời gian dài nỗ lực với vai trò MC.

Chung Gia Hân đoạt giải Thị hậu do fan Malaysia bầu chọn. Tuy nhiên, cô khiến khán giả tiếc nuối khi để giải thưởng lớn nhất - Thị hậu TVB vuột khỏi tay vào phút chót.

Mã Quốc Minh lần thứ 4 được gọi tên cho 'Nam nhân vật truyền hình được yêu thích' với vai trong 'Bác sĩ nhi khoa'.

Thị hậu Lý Giai Tâm chính thức được TVB gỡ 'lệnh cấm' sau phát ngôn nhạy cảm về chính trị với giải 'Nữ nhân vật truyền hình được yêu thích'.

Đàm Tuấn Ngạn lập cú đúp Thị đế ở cả thị trường Malaysia và tại TVB. Dù lần thứ hai nhận giải thưởng lớn trong sự nghiệp, nam diễn viên vấp phải chỉ trích vì diễn xuất mờ nhạt.

Lâm Hạ Vy - em họ Lâm Phong trở thành nhân vật gây chú ý nhất trong đêm trao giải. Cô bất ngờ vượt qua nhiều đàn chị để lãnh giải 'Thị hậu TVB'.

Chung Gia Hân phát biểu khi nhận giải Thị hậu do khán giả Malaysia bình chọn

Thúy Ngọc