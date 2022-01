Sao nữ hạng A giàu ngang tỷ phú nhờ cát xê 'khủng' 15 tỷ/đêm

Được mệnh danh là “họa mi nước Anh”, ca sĩ Adele (Adele Laurie Blue Adkins) gây tiếng vang với rất nhiều bản hit như Rolling In The Deep, Hello, Someone Like You cùng chất giọng đầy nội lực.

Dù 6 năm vắng bóng, Adele đã cho ra mắt ca khúc Easy On Me và đạt 91 triệu view chỉ sau 6 ngày phát hành. Và có một điều lạ ở Adele là dù gián đoạn sự nghiệp âm nhạc một thời gian dài nhưng giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ 33 tuổi vẫn không ngừng tăng mạnh.

Chỉ trong năm 2016 và 2017, nữ ca sĩ kiếm được tổng cộng 150 triệu USD và thêm 40 triệu USD cho 2 năm 2018 và 2019.