Sao nhí 'trổ mã'

So với vẻ ngây thơ hồn nhiên khi còn nhỏ, Bảo Ngọc nay đã trưởng thành, chững chạc hơn hẳn. Cô bé ưa chuộng phong cách thời trang sự nữ tính, ngọt ngào. Hiện tại bên cạnh công việc người mẫu, Bảo Ngọc cũng nỗ lực thử sức mình ở lĩnh vực MC và xây dựng kênh vlog riêng.

Bảo An

Bảo An tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006, được gọi là "cô bé triệu view" của làng nhạc Việt. Năm 2016, MV Xúc Xắc Xúc Xẻ của Bảo An (hát cùng Phi Long) trở thành video ca nhạc đầu tiên của Vpop cán mốc 100 triệu lượt xem và đến nay đã đạt hơn 400 triệu lượt.

Những MV khác như Bé Chút Chít, Mẹ Ơi Tại Sao... của cô bé cũng hút lượt xem "khủng" trên YouTube.