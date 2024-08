"Sao nhí quốc dân" Kim So Hyun xinh đẹp ở tuổi 25, phong cách đơn giản mà chuẩn thanh lịch

"Sao nhí quốc dân" Kim So Hyun mới quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim ngôn tình Serendipity's Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta). Bộ phim nhận được lời khen cho nội dung ngọt ngào, hài hước, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khán giả hơn nữa trong những tập tiếp theo.

Ngoài diễn xuất, nhan sắc của "sao nhí quốc dân" Kim So Hyun cũng luôn nhận được sự chú ý. Càng trưởng thành, Kim So Hyun càng xinh đẹp và yêu kiều. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì được nét trẻ trung và ngọt ngào, bằng chứng là Kim So Hyun vào vai nữ sinh trung học rất thuyết phục ở tuổi 25. Chưa hết, phong cách thời trang của Kim So Hyun cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Dù là đi dự sự kiện hay trong các khoảnh khắc đời thường, Kim So Hyun đều chọn lối lên đồ đơn giản, thanh lịch, rất đáng để chị em học hỏi.