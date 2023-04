'Sao nhí' Bảo An sa sút tinh thần vì bị người lạ quấy rối, tố giật chồng

Trao đổi với phóng viên vào chiều 12/4, mẹ ruột ca sĩ Bảo An cho biết từ tháng 1, gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn chửi bới thậm chí là đe dọa bé Bảo An từ một người lạ. Người này không chỉ nhắn tin, lan truyền thông tin tiêu cực về Bảo An trên các nền tảng mà còn nhắn tin cho bạn bè của Bảo An và các học sinh khác trong trường.

"Người này nói Bảo An giật chồng người khác, dùng những lời lẽ thật sự kinh khủng mà tôi còn không dám diễn tả lại. Thậm chí trong trường, các bạn học sinh cũng nhận được những tin nhắn có nội dung lăng mạ Bảo An. Tôi cam đoan những thông tin mà người này đang lan truyền hoàn hoàn là bịa đặt", mẹ "ca sĩ nhí" bức xúc.