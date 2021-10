Sao nào ngầu nhất khi nhuộm tóc bạch kim 'chất lừ'?

Ngôi sao "Keeping Up with the Kardashians" lần đầu tiên nhuộm tóc vàng bạch kim vào tháng 3 năm 2015 với lý do Kanye West yêu cầu Kim làm thế.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là một quyết định đúng đắn khi nó tôn lên những đường nét sắc sảo của Kim Kardashian. Dẫu vậy, người đẹp thị phi chỉ để màu tóc này trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó quay về với tông màu tối quen thuộc.

Justin Bieber

Nếu nhắc đến một trong những ngôi sao nam nhuộm tóc bạch kim thành công, chắc chắn không thể bỏ qua Justin Bieber. Anh đã tẩy trắng mái tóc của mình vào năm 2015, giữa tour diễn quảng cáo cho album "Purpose". Không thể phủ nhận với gương mặt nam tính, Justin Bieber dễ dàng chinh phục công chúng bằng kiểu tóc khác lạ này.

G-Eazy

G-Eazy là một rapper người Mỹ đến từ Oakland, California. Album đầu tiên của anh là These Things Happen, phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã vươn lên hạng 3 trên Billboard 200. Kể từ đó, sự nghiệp của nam rapper lên nhanh như diều gặp gió.