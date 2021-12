Sao nam showbiz Việt thân hình vạm vỡ, giàu sụ vẫn độc thân

Vì chưa có gia đình nên người thân nhất của ca sĩ Ngọc Sơn là mẹ. Anh từng cho biết nỗi lo lắng nhất của mình là sợ mẹ mất sớm. Và điều mà nam ca sĩ lo nhất đã không may xảy ra khi bà Kim Loan – mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã qua đời hôm 11/7 do bệnh tuổi già tại TP. Vũng Tàu. Điều đáng thương, bất lực nhất là khi mẹ qua đời, nam ca sĩ đang phải ở trong khu cách ly và không thể về chịu tang mẹ kịp thời.

Quốc Trường sinh năm 1988, xuất thân là một người mẫu. Vào nghề từ 2008, con đường nghệ thuật của Quốc Trường chỉ bắt đầu khởi sắc khi tham gia phim Gạo nếp gạo tẻ vào năm 2018. Sau đó, sự nghiệp của nam diễn viên tiếp tục vươn lên đỉnh cao khi anh Bắc tiến và đảm nhận vai Vũ trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con.

Ngoài công việc diễn xuất, Quốc Trường còn kinh doanh và sở hữu chuỗi mì cay lớn trên cả nước. Đẹp trai, giàu có, Quốc Trường cũng có nhiều "bóng hồng" xung quanh và không ít lần dính nghi án hẹn hò với một số người đẹp như Bảo Anh, Midu, Minh Hằng... Đầu năm nay, Quốc Trường và Minh Hằng bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật, rộ lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên sau đó cả hai đã phủ nhận và hiện tại nam diễn viên vẫn độc thân.

