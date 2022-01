Sao nam đổ ớt vào bao cao su: Tình dục bệnh hoạn, thích mùi bạo lực

Aubrey Drake Graham, được biết đến với nghệ danh Drake, là rapper, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Canada gốc Ả Rập. Khi mới gia nhập showbiz, anh nhận được sự chú ý từ công chúng với vai Jimmy Brooks trong bộ phim truyền hình Degrassi: The Next Generation.

Sau đó, Drake lấn sân sang vai trò rapper, ký hợp đồng với hãng đĩa của Lil Wayne vào tháng 6/2009. Album đầu tay của anh mang tên So Far Gone lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Drake là ngôi sao tài năng nhưng cũng không ít tai tiếng. Bởi anh chàng liên tiếp dính vào hàng loạt một vụ kiện nhức đầu.

Cách đây không lâu, vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội âm nhạc ASTROWORLD của Travis Scott. Một đám đông mất kiểm soát đã tạo nên một vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến hàng chục người chết (bao gồm nhiều trẻ vị thành niên).